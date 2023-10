Ignatius Farray ve a Ayuso afirmando que "pronto no habrá españoles" y lo dice todo con su reacción

Aldara Zarraoa via Getty Images

El cómico Ignatius Farray ha visto una de las frases más polémicas que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, mencionó desde la tribuna del Senado este jueves y no ha dudado en reaccionar siendo muy fiel a su estilo.

La dirigente madrileña aseguró que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, pretende hacer "un mercadillo con el Estado de Derecho" y señaló que si la "indignidad" de la amnistía triunfa "pronto no habrá españoles".

"Sánchez subasta España y las instituciones a cambio de unos meses o unos años más de poltrona", defendió desde la tribuna.

Ayuso también criticó que no había "nadie en el banco azul", en referencia a los asientos de los miembros del Gobierno. "Nadie exponiendo al Senado las razones de la mayor traición que cabe hacerle a un país. Pedro Sánchez prometió que no habría amnistía antes de las elecciones y promete hoy amnistía para ganar siete votos, pero no da la cara", reprochó.

Tras ver las polémicas palabras de la líder autonómica, Ignatius Farray no ha querido aprovechar la ocasión para reaccionar desde su cuenta de X, antigua Twitter.

"¿En qué momento el argumento de que España se rompa les empezó a parecer poca cosa y ya han pasado directamente a decir que los españoles nos vamos a extinguir?", ha cuestionado en un tuit que suma más de 3.800 me gusta.