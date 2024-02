Informa a su jefa de que está vomitando y la respuesta de ella es de lo más indignante jamás visto

La popular cuenta @soycamarero, especializada en denunciar las miserias y la precariedad en la hostelería, ha publicado la conversación que una trabajadora ha tenido con su jefa y que es posiblemente una de las más indignantes jamás vista.

En los pantallazos de WhatsApp se ve cómo la empleada dice: "Estoy vomitando otra vez un montón y no me encuentro nada bien. Voy a hablar con mis padres para ver si me pueden llevar al hospital. Creo que tengo fiebre también".

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

La responsable no tiene piedad en su respuesta: "Por favor, ve a sacar los almuerzos. Estoy en mi casa sin luz desde ayer. Me han cortado la luz. Tengo que llevar a mi hija al cole, que está con los exámenes trimestrales".

Y sigue: "Son las 6.00 y no me puedes avisar así las cosas. Creo que puedes ir perfectamente".

La empleada reitera que su madre está de camino para llevarla al hospital, pero la hostelera no se mueve de su posición: "Esto es un negocio y las cosas se avisan antes".

"Te he avisado lo antes que he podido y ayer ya estabas avisada y me visteis como estaba. No me esperaba esto, la verdad, esta reacción", se lamenta la trabajadora, que provoca una respuesta similar de su responsable: "Te estoy diciendo que estoy en casa sin luz y tengo a mi hija de exámenes trimestrales. Puedes entender que yo no puedo ir".

Ante la insistencia de la trabajadora, que subraya que no para de vomitar, la responsable acaba diciendo: "Haz lo que veas".