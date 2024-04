Intentan irse sin pagar y encima dejan esta crítica: el dueño tiene el cielo ganado con la respuesta

La cuenta Soy Camarero ha compartido unos de esos comentarios en X, anteriormente Twitter, que rápidamente se viralizan y dan mucho que hablar por motivos evidentes. El titular es sencillo: unos clientes intentan irse sin pagar y encima se quejan en una reseña.

"Estuvimos cenando y la verdad que la comida deja mucho que desear, las croquetas dicen que caseras y la primera ronda nos las trajeron congeladas por dentro que tuvimos que decírselo y nos trajeron otra y aun así no estaba muy hechas, las patatas igual por dentro estaban congeladas, vamos deja mucho que desear después de leer buenos comentarios por mi lado no volvería", reza la reseña.

Hasta aquí todo normal. Parece la típica crítica de alguien que no ha tenido una buena experiencia en un restaurante. Pero el dueño no ha dicho todavía la última palabra: "Os fuisteis sin pagar y hubo que perseguiros para que pagárais: irse sin pagar de un bar en este país es un delito de estafa".

Ha añadido el dueño en una extensa reseña que él pensaba que todo había quedado aclarado cuando finalmente abonaron la cuenta "pero ahora decidís sumar a la lista un delito contra el honor por injurias y calumnias al poner una reseña falsa".

"Os tenemos grabados en el interior y se os verá corriendo en las cámaras del centro de la Seguridad Social contiguo a nuestro local, el bar estaba lleno de amigos que pueden testificar cómo ocurrió todo, tenemos el número de la tarjeta con la que pagasteis y tienes el detalle de hacer este comentario con tu nombre y apellidos", ha continuado el hostelero.

También ha contado que saben que los comensales intentaron hacer lo mismo por la ciudad: "Nosotros en vuestro lugar borraríamos esta reseña". Ha proseguido explicando que si la reseña sigue publicada "el martes pondremos en marcha todos los mecanismos de los que dispone la Asociación Provincial de Hostelería para perseguir este tipo de delitos".

"Hace falta ser gentuza y mala persona para tratar de estafar a una familia que trabaja de sol a sol para sacar su negocio adelante. Y, no conformes, intentar hacer daño con una reseña falsa. Dices que no volveríais: no tenéis valor para volver", ha zanjado.