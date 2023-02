Descifrando a Soy Camarero, el azote de los hosteleros de España

Soy Camarero se ha convertido en poco tiempo en una de las cuentas de referencia para hablar del sector de la hostelería. Con más de 80.000 seguidores en Twitter, más de 360.000 en Instagram y más de 150.000 en Facebook no hay nada sobre bares, restaurantes, reseñas y quejas que no pasen por sus manos.

Detrás de Soy Camarero está Jesús Soriano. Tiene 35 años, es de Alzira (Valencia) y decidió abrir esta cuenta allá por 2018 como hobby porque un día, al volver de su trabajo de camarero, se dio cuenta de que no había ningún perfil en redes que lo representase.

"Me puse a mirar las redes y vi que no me sentía identificado con ninguna de las redes que seguía", explica por teléfono a El HuffPost. Y de ahí a la fama.

"Fui publicando y poco a poco vi que le iba gustando a la gente. Los comentarios donde se veía que también le pasaba lo mismo a otras personas", apostilla entre risas de sorpresa. Su primera cuenta la abrió en Facebook donde al poco tiempo logró más de 70.000 seguidores, de ahí pasó a Instagram y después a Twitter, donde reconoce que se abrió la cuenta "por hacer" y que nadie se hiciera pasar por él. Ahora, señala que es en Twitter donde más se viralizan sus publicaciones.

Jesús de Soy Camarero. Imagen cedida por Soy Camarero.

En estos años sus ojos han visto de todo y tarda un rato en acordarse de alguna situación grave que le hayan mandado por privado a modo de queja. Después de unos segundos recuerda que fue la vez que una chica que trabajaba en Goiko —una conocida cadena de hamburgueserías— le mandó un audio de una llamada donde un chico la insultaba de forma racista. "Lo subí, se hizo viral, salió en todos los medios y Goiko se comportó. Apoyó a la camarera, denunció al chico este. Se portó esta vez la empresa", explica.

Sobre la queja más repetida que le mandan lo tiene claro: "Las horas que hacen que no son las que se contemplan en el contrato y los pocos días libres que nos dan. Dan uno cuando debería ser 1,5 o dos. Es un trabajo donde no puedes compatibilizar la vida social con la laboral. Por eso dice la gente que no hay camareros. Sí que hay".

Denuncia Jesús que por mucha formación que tenga un camarero siempre tendrá un contrato de ayudante de camarero "todo por el tema de cotización, para ahorrarse dinero": "Dicen que no hay gente preparada pero para qué la quieres preparada si le vas a pagar menos y lo vas a poner en el contrato con otra categoría inferior".

Un sector "precario"

En cuanto a cómo está el sector de la hostelería, Jesús usa una palabra: "Precario". "Lo definiría así. Nunca demonizo porque sí hay empresarios buenos, faltaría más, es lo que tienen que hacer, no hay que aplaudirles pero hay muchísimos hosteleros que no hacen las cosas bien, que se montan un bar con un poco de dinero y quieren hacerse ricos a costa de los demás", señala.

Para Jesús, lo primero que hay que mejorar en el sector de la hostelería en España son los horarios y los días libres porque es lo que hace que la gente se tire para atrás: "Toda la vida trabajando, no tienes para nada y el dinero que te da es para sobrevivir, que ni para vivir. La gente se va a buscar otra cosa".

Y luego el sueldo, claro: "No estaría mal que pagaran según la categoría de verdad y no ayudante de camarero.

Sobre si ha recibido amenazas dice que no. Imagina que no lo hacen porque saben que lo publicaría en sus redes pero sí le mandan algún mensaje del tipo "siempre estás hablando mal de la hostelería".

Reconoce Jesús que un político, del que no puede decir el nombre, sí se ha puesto en contacto con él. "Eres la primera persona a la que se lo digo, no lo sabe nadie. Un político me ha contactado por Instagram porque quiere hacer algo con los derechos de la hostelería y quiere mi apoyo. Tenemos que reunirnos y a ver qué me ofrece para apoyarlo. Eso saldrá en breve", comenta.

Ahora, Jesús dedica su tiempo a manejar sus cuentas en redes sociales y sigue trabajando de camarero a media jornada. También compagina estos trabajos con apariciones puntuales en medios de comunicación como laSexta donde ha salido para hablar de la situación de la hostelería en España.