Un autónomo aclara en 'laSexta Xplica' para qué dan los 1.080 euros del salario mínimo: tiene tela

El portavoz de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), Eduardo Abad, ha estado este sábado en laSexta Xplica para defender los intereses de su colectivo, donde ha terminado teniendo una trifulca con una de las invitadas al programa.

Hablando del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), ha querido aclarar "para qué dan" los 1.080 euros actuales: "Os lo digo muy rápido: 500 euros para vivienda, 250 para comida, 150 para electricidad, gasolina etc..., 50 de ocio y 30 de ropa".

Por ende, un trabajador que esté independizado no tiene ninguna capacidad de ahorro, ha denunciado de manera tajante. "Tenemos un problema. No tenemos pensiones porque los salarios siguen siendo bajos", ha añadido.

En palabras del responsable de UPTA, "es el Gobierno el que tiene que solucionarlo", independientemente de que tenga o no el apoyo de la patronal: "Tiene que haber un SMI más elevado".

Al instante, ha protagonizado un rifirrafe con la vicepresidenta de la Asociación de Trabajadores Autónomos de Madrid (ATA) y miembro de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Celia Ferrero.

"Yo no sé tus autónomos, pero los míos no están nada contentos ni con la subida del salario mínimo ni con la subida de las cuotas", ha protestado. En respuesta, Abad ha querido corregir a la de ATA para señalar esto: "No hay autónomos tuyos o míos. Hay autónomos en nuestro país".

Tras recuperar el turno de palabra, ha sentenciado así su alegato: "Lo que no entiendo es cómo la patronal es capaz de de posicionarse a favor con la subida de nuestro sistema de cotización, que lo que hace es incrementar las cotizaciones a los autónomos, y en esta dais la callada por respuesta".