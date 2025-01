Javier Ruiz anuncia lo que puede pasar con los alquileres: "Puede ocurrir, pero..."

El periodista Javier Ruiz, jefe de Economía de la Cadena Ser, ha anticipado algunos aspectos que pueden ocurrir después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presentase un nuevo paquete de medidas para solucionar el problema de la vivienda.

"De las 10, 12 medidas que se han anunciado, cinco necesitan de mayorías parlamentarias. Con lo cual... hay algunas cosas que todavía están muy por cocinar", ha empezado avisando el periodista en Uppers.

Ruiz se ha referido en concreto a una de ellas, el anuncio de una exención del 100% sobre el impuesto de la renta sobre las personas físicas (IRPF) a los propietarios de viviendas que las pongan en alquiler según el índice de referencia estatal.

"Si yo bajo mis alquileres a un nivel de índice de vivienda, yo le desgravo a usted entre el 100% si es usted un gran tenedor o el 90% si es un pequeño propietario. Como filosofía está bien, pero con el calibre del problema de la vivienda que tenemos, la munición que estamos disparando parece poquita", avisa.

"No da la sensación de que mucho propietario vaya a bajar los precios porque se desgrava. Puede ocurrir, está ocurriendo, en Cataluña está ocurriendo, de hecho en Cataluña se ha conseguido una bajada justo de lo que marca la desgravación. Con lo cual puede pasar, pero parece escaso para el problemón de vivienda que tenemos", lamenta.

Ruiz subraya que el principal problema de España es que "faltan casas" y señala que "ninguno de los dos partidos tienen en la cabeza el estado que hay que tener, que es el estado constructor".

"Necesitamos construir en torno a 300.000 viviendas cada año solo para tapar el déficit que ya tenemos. No se hace, no se está haciendo y no se va hacer", anticipa el periodista.

En ese sentido, explica que hay dos problemas: "Uno de obra, cuando tú te pones a construir una casa, la casa no la anuncias hoy y está construida mañana, tardas en torno a 15 o 18 meses".

"Y tenemos un problema muy curioso: los Ayuntamientos tampoco te dan la licencia de obra y las autonomías tampoco. Los constructores están desesperados con esto. Dicen: 'Si yo quiero construir casas, pero tardo 18 meses en una licencia, 18 meses en construir. Desde el día en que decido hasta que entrego llaves han pasado tres años. Y este es el otro problema", reitera.