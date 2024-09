Javier Ruiz, implacable ante una pregunta habitual en las entrevistas de trabajo: "Es delictivo"

El periodista Javier Ruiz, jefe de Economía de la Cadena Ser, ha advertido de que hay una pregunta que se suele hacer en las entrevistas de trabajo y que es ilegal, por lo que todo el mundo tiene derecho a no responderla.

En una de sus intervenciones en Uppers, donde ha analizado la desigualdad salarial y laboral entre hombres y mujeres, un espectador ha lamentado que otra muestra de esa discriminación es que a ellas se les pregunta en las entrevistas si tienen previsto ser madres o si ya lo son. "La maternidad se penaliza", criticaba.

En ese sentido, Ruiz ha sido rotundo: "Absolutamente, y es absolutamente ilegal. Nadie puede preguntarte eso".

El periodista ha admitido, en cualquier caso, que lo grave es que "si tú no contestas probablemente no consigues el trabajo". "Pero es absoluta, flagrante y totalmente ilegal que nadie te pregunte si vas a tener hijos, si estás casada o cuál es tu estado civil particular".

"Todo lo que no es laboral, no afecta y no puede afectar a lo laboral. Así que sí, es práctica común, y sí es práctica delictiva y no es tolerable", ha insistido.

Además, ha recomendado: "Si has perdido el puesto de trabajo por eso y ya no tienes nada más que perder, aquí sí es bastante recomendable la denuncia ante la inspección porque esto no se puede hacer".

"Esto de preguntarle a una mujer: 'Oye, pero tú te vas a quedar embarazada?' Eso... en fin... sencillamente es ilegal. No hay otra forma de tratarlo", ha reiterado.