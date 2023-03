Joaquín Prat, protagonista del día en Twitter al hablar así sobre el vídeo de Ángela Rodríguez 'Pam'

El periodista Joaquín Prat se ha convertido en uno de los protagonistas del día en Twitter por la reacción que ha tenido en El Programa de Ana Rosa al ver un polémico vídeo de Ángela Rodríguez 'Pam', secretaria de Estado de Igualdad, en la manifestación del 8-M.

Rodríguez aparece grabando a unas jóvenes a las que se oye gritar: "¡Qué pena me da, qué pena me da que la madre de Abascal no pudiera abortar!".

El vídeo ha provocado un tremendo revuelo en la red social y también lo ha hecho la respuesta de Joaquín Prat.

"¿Yo que soy hombre le tengo que explicar a estas niñatas y a la secretaria de Estado, que con el aborto no se puede frivolizar?", ha empezado preguntando el presentador.

"Que el aborto es un tema muy serio, que el aborto genera un inmenso dolor físico, sí, pero fundamentalmente emocional en aquellas mujeres que abortan", ha seguido razonando.

Y ha rematado: "¿Se lo tengo que explicar yo a estas mamarrachas? Que no se puede frivolizar con esto".

Mientras, el ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, ha afirmado que no comparte el vídeo, considera que se trata de una "anécdota" y prefiere poner el foco en las reivindicaciones de las mujeres que ayer salieron a la calle en distintos puntos de España, según ha indicado en una comparecencia junto al presidente de Extremadura, Guillermo Ferández Vara en Mérida.

El líder regional, sin embargo, ha calificado la publicación del vídeo como un "error" y una "ofensa a la inteligencia".