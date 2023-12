Joaquín Reyes habla sin pelos en la lengua sobre qué le parece cómo se vive ahora mismo en Madrid

El humorista Joaquín Reyes ha hablado sin tapujos de lo que le parece Madrid y de cómo se vive en esa ciudad últimamente.

En Un podcast con acento, de Daniel Fopiani, el cómico ha lamentado que "aquí en Madrid estamos en mano de la especulación inmobiliaria, entre otras cosas".

"Ese es uno de los grandes problemas. Pero chico, es el mercado. Dicho esto, mi casa es Madrid. Cundo llegué a Madrid a finales de los 90 dije: yo me quiero quedar aquí. A Albacete le tengo mucho cariño porque Albacete es mi ciudad, donde están parte de mis amigos y parte de mi familia, pero a mí me encanta Madrid. Yo de aquí no me muevo ya", ha subrayado.

Dicho eso, se ha lamentado: "No se lo ponemos fácil a la gente joven cuando los alquileres están por las nubes. Pero es que la gente que gobierna, nuestra presidenta, no quiere tomar cartas en el asunto. Le parece bien, de hecho, que cada uno ponga el precio de su alquiler como quiera. Entonces es así. Es pura especulación y codicia".

"Es que si un alquiler de 20 metros cuadrados cuesta 1.200 euros nadie se lo puede permitir. Pero esto es responsabilidad de la gente que gobierna", ha recalcado.

Preguntado por la libertad para hacer humor, Reyes ha explicado que "humor hay de muchos tipos, pero todo humor tiene un mensaje porque el humor es un medio".

"Muchas veces, cuando los cómicos nos sentimos criticados, recurrimos a un argumento que es: era un chiste. Como eso te salvara de la crítica. No, los chistes se pueden criticar porque hay chistes racistas, hay chistes machistas, hay chistes clasistas, y eso existe", ha reflexionado.

"Tú tienes que hacerte responsable de tu mensaje. Si tú eres una persona racista y haces humor racista, pues adelante con los faroles. Pues bien. Pero, si no, no puedes decir que es un chuste y te han malinterpretado. No. Es verdad que luego cómo se expresa la crítica es otro debate. Hay gente que insulta. Es otra cuestión. Pero el humor se puede criticar. Estaría bueno", ha zanjado.