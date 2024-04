Joaquín Reyes se refiere a Pérez-Reverte de una forma que pocos habían utilizado hasta ahora

El humorista Joaquín Reyes se ha referido de una forma al escritor Arturo Pérez-Reverte que pocos hasta ahora se habían atrevido a utilizar de forma pública.

En una entrevista a Icon, de El País, al cómico le preguntan si cree que ha contribuido a cambiar la imagen de algunos parodiados. Y le ponen como ejemplo a Reverte, "que en 2009 no estaba tan caricaturizado".

Reyes empieza asegurando que no cree que sus parodias tengan "tanta influencia", aunque matiza que "es verdad que mucha gente se convierte en su parodia".

"Es un temor que yo mismo tengo, convertirme en mi propio personaje. A Reverte le pasa, ya es su personaje, directamente. Hay otras personas que parodias con las que siempre te vas a quedar corto, porque es gente muy excesiva", apunta el humorista.

Y por como ejemplo al presidente de Argentina, Javier Milei: "Hace poco hicimos una parodia de Milei en El intermedio y muchas cosas que parecían barbaridades las había dicho de verdad".

Joaquín Reyes ya dio mucho que hablar hace unas semanas, cuando se pronunció claramente sobre si en la actualidad en España hay menos libertad de expresión que antes.

"No comparto la reflexión esta de es que ya no te puedes reír de nada. Porque las personas que lo dicen resulta que están trabajando en el humor. Se hace humor, se hace muchísimo humor, la gente valora el humor. Lo que pasa es que ahora hay espacios donde se expresa la crítica, que antes no", dijo.

"Tú antes hacías una broma y nadie tenía posibilidad de criticarla. Y ahora sí. Y me paree que los cómicos no asumimos bien la crítica. Porque muchas veces dicen: me censuran. No, te critican. No es lo mismo. La censura la ejerce el poder. La gente te critica la broma", subrayó.