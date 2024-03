La respuesta que Joaquín Reyes da a Miguel Bosé por lo de la libertad deja retumbando a un auditorio

El humorista Joaquín Reyes ha dado una tremenda respuesta al cantante Miguel Bosé por las declaraciones que éste hizo asegurando que en España ya no hay libertad y que en épocas pasadas, como los 80, se era mucho más libre que ahora.

Reyes ha respondido durante la mesa Quien ríe el último, en la última sesión del VII Foro de la Cultura que tuvo lugar en Valladolid entre el 22 y el 25 de febrero, pero es ahora cuando está teniendo una enorme relevancia en las redes sociales.

"No comparto la reflexión esta de es que ya no te puedes reír de nada. Porque las personas que lo dicen resulta que están trabajando en el humor. Se hace humor, se hace muchísimo humor, la gente valora el humor. Lo que pasa es que ahora hay espacios donde se expresa la crítica, que antes no", ha subrayado Reyes.

"Tú antes hacías una broma y nadie tenía posibilidad de criticarla. Y ahora sí. Y me paree que los cómicos no asumimos bien la crítica. Porque muchas veces dicen: me censuran. No, te critican. No es lo mismo. La censura la ejerce el poder. La gente te critica la broma", ha insistido.

Para demostrarlo ha puesto como ejemplo La Resistencia, que ha definido como un "programa muy libre": "¿Cómo puede ser que exista La Resistencia si decimos que no te puedes reír de nada? La Resistencia se ríen de muchísimas cosas, fuerzan los límites y el programa esta ahí".

"Me parece que es algo que tiene que ver más con tu incapacidad para tolerar la crítica", ha asegurado antes de asegurar que "la cultura de la cancelación" es simplemente "mala prensa".

"Alguien le ha molestado algo que ha dicho alguien y dejan de leerle o de escucharle o lo que sea, pero aquí no se ha cancelado a nadie. Incluso cuando han tenido polémicas gordas, esa persona ha pasado un tiempo y ha seguido trabajando. Eso hay que decirlo. ¿Hay juicios públicos? Sí. ¿Eso pasa? Pasa. ¿La persona sigue? Sigue", ha reflexionado.

Y luego se ha referido específicamente a Miguel Bosé: "Hablaba de cancelación en la portada de El País Semanal. Si es que la broma se cuenta sola. Miguel bosé, que es una persona que en este momento de su vida dice unas majaderías impresionantes, impresionantes, unas chorradas que son grandísimas, las dice que programas de máxima audiencia y dice que no puede hablar. ¡Macho!"