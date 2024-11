Johnny Depp manda este mensaje de dos minutos tras lo ocurrido con la DANA en España

El actor estadounidense Johnny Depp ha presentado su segunda obra como director, Modi, Three Days on the Wing of Madness, en el Festival de Cine Europeo de Sevilla. Durante la rueda de prensa, con la actriz francesa Antonia Desplat a su izquierda, no ha dudado en mandar un mensaje de dos minutos tras lo ocurrido en varios lugares de España, sobre todo en la Comunidad Valenciana, por las lluvias torrenciales provocadas por la DANA.

Su discurso ha tardado en arrancar poco más de 30 segundos, notándosele ciertamente afligido ante la catastrófica situación que se ha cobrado más de 200 vidas. "Aunque es un honor y un privilegio estar aquí, somos una astilla, somos una pequeña experiencia en comparación con la devastación y las cosas por las que la gente está pasando", ha expresado Depp.

"Nuestro corazón está con toda la gente y el país. Y sí, la resistencia y la fuerza de la gente... Esto se está moviendo muy rápido", ha seguido afirmando, halagando la rápida reacción del pueblo español para ayudar lo antes posible a los afectados.

Tras dar las gracias por la invitación a España, ha confesado que le gustaría hacer "todo lo que podamos para ayudar de cualquier manera" y ha vuelto a repetir que "nuestros corazones están con todos por esta horrible situación", tal y como ha recogido Europa Press.

Ha destacado, en mitad de un discurso que le ha costado expresar por la delicadeza y emoción del asunto, la gran "resiliencia y fuerza del pueblo español". La última visita de Johnny Depp a España fue el pasado mes de septiembre por la celebración del Festival de San Sebastián.