Jonás Trueba deja muy claro si pertenecería a algún partido político y qué tipo de España apoya

Europa Press via Getty Images. Photo By Cezaro De Luca

El director de cine y guionista español Jonás Trueba, hijo del también director Fernando Trueba, ha hablado de pasada, pero dejándolo muy claro, sobre su posición política y qué tipo de España apoya. Lo ha hecho en una entrevista concedida al diario El País, en el que también ha sido preguntado por su crisis con el cine.

Además, está a las puertas de estrenar Volveréis, una comedia en el que sus protagonistas tienen la curiosa idea de organizar una fiesta por todo lo alto para celebrar algo que, normalmente, no lo amerita: su ruptura.

Tal y como ha mencionado en El País, conociendo ya su sorprendente apoyo a Izquierda Española cuando se fundó en 2023, dice no querer pertenecer a ningún partido político. "Y nunca lo haré, pero me gustaba la idea de apoyar una opción política de izquierdas y no nacionalista", ha expresado en el medio.

De hecho, sobre el nacionalismo, dice entenderlo como "filosofía política". "No puede invadirlo todo porque es contradictorio respecto a los ideales de igualdad y justicia social", ha afirmado. Esta afirmación que ha hecho le hace creer que, al decir algo así, se ha llegado al "punto delirante en el que afirmarlo, parece que sea hacerle el juego a quienes se oponen al Gobierno de coalición, porque toda la política estatal se fundamenta en esta cuestión".

Tal y como confirman en El País, a futuro tiene la idea de llevar a cabo una película sobre la España actual: "Sobre cómo nos afecta la política o esa conversación sobre política, que lo invade todo... y nos envenena".