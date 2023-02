Jordi Évole, trending topic tras hablar así de la ley del 'sólo sí es sí'

El periodista Jordi Évole, presentador de Lo de Évole, se ha convertido en trending topic este miércoles por unas declaraciones que hizo sobre la ley del 'sólo sí es sí' en el programa de La Sexta Más Vale Tarde.

"No tengo opinión porque no soy experto en esa ley, pero sí que coincido con algunas declaraciones que he oído últimamente de que, cuando las mujeres legislan, parece que haya un sector de los hombres con poder a los que les molesta", ha afirmado.

"Y seguramente hay algún tipo de error en esa ley, pero creo que también hay raíz de rabia de: que estas que no legislen, aquí legislamos nosotros, de siempre", ha añadido en sus sonadas declaraciones.

Precisamente, y como señala Europa Press, la ley del 'solo sí es sí' ha sido uno de los temas principales este miércoles en la sesión de control al Gobierno, donde el PP ha lanzado una ofensiva contra el Gobierno por esa norma. Hasta seis de sus diputados han incluido esta norma en sus intervenciones en el Pleno de la Cámara para recriminar al Ejecutivo su labor.

La primera de ellas ha sido la portavoz parlamentaria de los 'populares', Cuca Gamarra, quien durante la sesión de control al Gobierno ha reprochado al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que no se responsabilice de las medidas tomadas por su equipo. Entre ellas, esta norma.

Gamarra le ha recordado que este texto "era para proteger supuestamente a las mujeres" y, según ha denunciado, "lleva 400 revisiones y 40 excarcelaciones" de violadores y agresores sexuales. "Y lo que queda", le ha señalado.