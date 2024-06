Juan Carlos Rivero da esta respuesta más clara que nunca a quienes le critican por sus confusiones

El periodista de RTVE y narrador de fútbol en la cadena pública Juan Carlos Rivero se ha defendido en una entrevista concedida al diario El Mundo de todas las críticas y burlas que recibe en redes sociales por sus retransmisiones.

Rivero, que va a ser el encargado de narrar a España en la Eurocopa que empieza este viernes, ha reconocido que siente que todo el mundo está pendiente de él para ver si le pillan y ha asegurado que es normal que lo hagan por la gran cantidad de tiempo que está hablando.

"¿Cómo no me van a pillar si estoy hablando durante dos horas sin parar y a toda velocidad? ¿Cómo no me voy a equivocar alguna vez? Es imposible no errar nunca", ha justificado el periodista.

Además, ha explicado que en los campos los narradores están situados "en el palomar siendo los que desde más lejos vemos el partido". "Eso influye. Y otras veces, te relajas o estás pendiente de otra cosa y es muy fácil equivocarse en un nombre", ha añadido.

Hasta ha puesto un ejemplo: "Cambian a Courtois por Lunin, llevas diciendo Courtois durante una hora y las tres primeras veces que la toca Lunin sigues llamándole Courtois por inercia, hasta que a la tercera dices: 'Coño, ¿qué haces?'. Pero ya está, ya tienes el vídeo y el meme. Muchas veces me doy cuenta en el momento: 'Otra vez chistes'".

También ha respondido a la que probablemente es la ocasión donde más críticas y memes ha recibido: cuando en el Athletic-Barça de Copa del Rey de este año confundió a Lamine Yamal por Koundé en un contraataque y a partir de ahí en X o Twitter se decía que a todos futbolistas negros del Barça los llamaba Koundé.

"Normalmente te das cuenta y rectificas al segundo, pero ya te han pillado y ya han conseguido su objetivo. Es extraño tener la sensación de que están tan pendientes de ti, pero, oye, si les doy trabajo y les entretengo... Ya te digo, acepto por supuesto que me equivoco y pido disculpas por los errores, pero no son tantos como la gente dice. En un partido puedo llegar a decir 500 nombres y me equivoco en siete, ¿los otros 493 no interesan?", ha rematado.

Finalmente, ha terminado mandando un mensaje tajante: "La gente se lo tiene que hacer mirar porque ponerse así de agresiva y sacar todo su arsenal para ofenderme dice muy poco de cómo es su vida. Tienes un problema grave si eres tan agresivo con el error ajeno. El ser humano es terrible".