Juan Carlos Unzué causa conmoción en Twitter al recordar una durísima realidad

El exentrenador y exportero Juan Carlos Unzué, enfermo de ELA, ha golpeado las conciencias de miles de personas con un durísimo recordatorio de lo cruel que es la enfermedad y de los solos que está quienes la sufren.

En una entrevista con Jordi Wild, Unzué explica que la ELA es una enfermedad neurodegenerativa. "Cuando llega un momento en que tú tienes problemas respiratorios, tienes que hacerte esa traqueo", explica.

"Lo primero que te preguntan los doctores es si tienes recursos para poder pasar las 24 horas acompañado de un cuidador. Que el coste de esos cuidadores va a nuestro cargo. No hay ayudas entonces claro esta es una enfermedad clasista", lamenta el exjugador.

"Y a mí me jode sentirme un privilegiado porque, por el tipo de vida que he tenido, a mí no me va a condicionar hasta qué día voy a poder mantener esta enfermedad o no", subraya.

"¿Qué deciden muchos compañeros y compañeras? Dejarse ir. Morir. Y que la gente decida morirse porque siente que es una carga económica para su familia creo que esto no lo deberíamos permitir como sociedad", destaca.

Esas palabras han provocado una fuerte conmoción en Twitter, donde el fragmento de la entrevista se está moviendo rápidamente, acumulando cientos de miles de reproducciones en apenas dos días.