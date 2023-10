Julia Otero remueve conciencias con una pregunta sobre el incendio de las discotecas de Murcia

La periodista Julia Otero ha provocado cientos de reacciones tras una breve reflexión que ha hecho sobre el incendio de las discotecas de Murcia, en el que han fallecido al menos 13 personas.

Las palabras de Otero en su programa de Onda Cero llegan poco después de que el Ayuntamiento de la ciudad asegurase que las discotecas Teatre y Fonda Milagros carecían de licencia municipal y tenían una orden de cese de actividad desde 2022.

La periodista señala que el Ayuntamiento de Murcia se va a personar como acusación particular y añade: "Pero si de verdad hay interés por esclarecer lo sucedido, quizás la primera pregunta es: ¿dónde ha estado la inspección municipal? y ¿por qué esas discotecas estaban a rebosar de gente cuando debían estar precintadas?".

"La publicidad en redes demuestra que no eran precisamente clandestinas esas fiestas, sino muy públicas y altamente notorias", subraya antes de lamentar que "no es el primer caso de una tragedia en un local que no respeta las mínimas medidas de seguridad".

"Recordemos también aquel incendio en un pizzería de Madrid en el que hubo dos muertos y una decena de heridos y otros ejemplos que tenemos todos en la cabeza. ¿Por qué fallan los mecanismos de control? ¿Hay lagunas en la vigilancia municipal de esos locales? Y si es así, ¿luego quién asume la responsabilidad?

Y remata: "Además, ¿qué tipo de empresario, qué tipo de persona, mantiene un negocio abierto cuando tiene una orden de cerrarlo sobre la mesa desde hace un año? Yo me pregunto: ¿y esa actitud, ese sentimiento de impunidad que tienen algunos?".

Otero señala que se irán conociendo más datos "y seguramente todos indignantes".