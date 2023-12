Julia Otero sentencia así a Pérez-Reverte tras escuchar las sonadas palabras del escritor 

La periodista Julia Otero ha compartido la conclusión clarísima que ella extrae de una sonada intervención que el escritor Arturo Pérez-Reverte tuvo en El Hormiguero, el programa que Pablo Motos presenta en Antena 3.

En la sección que Ferrán Monegal tiene sobre televisión en el programa Julia en la Onda, de Onda Cero, éste le ha dejado caer a la periodista: "Yo sé que usted es una gran admiradora de Arturo Pérez Reverte".

"No me tire de la lengua. Usted diga lo que quiera decir y déjeme en mí en paz", le ha dicho en tono de broma Julia Otero, que ha dado paso a las palabras de Monegal, para quien la entrevista de Motos a Reverte fue "muy entretenida".

"Como es miembro de la RAE, conoce muy bien la perífrasis, la hipérbole, sobre todo la metáfora, la ironía, el oxímoron, la paradoja, Trabaja muy bien lo que en la RAE llaman las figuras literarias, la retórica. Motos, que ya lo ha tenido varias veces, no tiene más que tirarle un poquito de la lengua para que no hable tanto de la novela que acaba de escribir, sino que hable del momento actual y que retrate verbalmente por ejemplo a Pedro Sánchez", ha señalado Monegal.

Dicho eso, ha dado paso a las palabras de Reverte sobre el jefe del Ejecutivo: "Es un aventurero de la política, es un pistolero, es un asesino, eso es un es un tipo que no repara en nada". "No ha leído un libro en su vida, estoy seguro de eso. O ha leído muy pocos, pero tiene en la sangre en las venas tiene la Maquiavelo y a los teóricos de la política del Renacimiento", añadió el escritor, cuyas palabras provocaron el aplauso del público del programa.

"El aplausómetro es importantísimo. Todas las criaturas que van a El Hormiguero saben a lo que van", ha subrayado Monegal, que ha destacado: "Es curioso, hay otra figura literaria que debería también aprender mi querido Arturo Pérez-Reverte o recordar: la iteración. Repetir sistemáticamente lo que has dicho otras veces".

De hecho, Monegal ha asegurado que "todo esto que dijo en El Hormiguero, ese retrato de Sánchez, hace dos años dijo exactamente lo mismo en el mismo lugar".

"¿Antes de la amnistía? ¿Antes de todo esto?", ha dicho sorprendida Julia Otero antes de escuchar las palabras de Reverte en El Hormiguero en octubre de 2021: "Es un pistolero, nos va a matar a todos y a los que no ha matado los va a matar. Matará al rey si hace falta, ha matado incluso a los sicarios que mataban en su nombre. Los ha matado a todos, y al rey no lo ha matado porque lo necesita. Si no lo necesitara lo mataría también".

"Es el mismo discurso, la misma cadencia", ha asegurado Monegal antes de que Julia Otero concluyese con ironía: "Parece que no le cae bien Pedro Sánchez a Arturo Pérez-Reverte". "Dice que es fan", le ha dicho Monegal, a lo que la periodista ha respondido con un escueto "ya".

"Como autor literario dice que es un fan: Cuando encuentras un personaje que es un killer, un pistolero, un matador, que los mata a todos... personajes así literarios no abundan", ha dicho Monegal tomando prestadas las mismas palabras de Reverte sobre Sánchez.

Y en ese punto Julia Otero ha zanjado de forma contundente: "Pero es que si le acababan de preguntar por la amnistía y el momento actual y dijo lo mismo hace dos años, pues claro... hay que tener memoria. Si no uno queda como queda".