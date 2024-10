La confusión de una tía con el nombre de dos aparatos electrónicos hace estallar las risas en X

La tuitera Yolanda (@yolanda_casares) ha contado a través de su cuenta de la red social X, anteriormente conocida como Twitter, una divertida confusión que ha tenido su tía abuela con el nombre de dos aparatos electrónicos.

Y es que la terminología inglesa puede ser bastante complicada para los que no están acostumbrados a ella, sobre todo para los más mayores, algo que a veces ocasiona situaciones de los más curiosas.

"Me manda mi tía abuela un WhatsApp diciéndome que no utiliza el satisfyer. Que si lo quiero que me lo trae, que es una pena no darle uso", ha relatado la tuitera, junto antes de adjuntar una foto de supuesto satisfyer.

"El satisfyer...", ha finalizado la tuitera su tuit, el cual ha alcanzado ya las 274.000 visualizaciones y los 12.000 me gustas en tan sólo 24 horas, y, acto seguido, ha publicado la foto de una air fryer.

El gracioso error de la tía abuela ha hecho estallar las risas entre los tuiteros, quienes no han perdido la oportunidad de seguir con las bromas: "Le produce mucha satisfacción freír con aire muy caliente"; "Te pone caliente fijo".

Además, algunas usuarias han contado anécdotas similares: "Mi suegra me escribió una vez porque ponía "Shake" (remover) y ella shakaba la cesta pero no estaban bien hechas las patatas"; "Mi madre se compro una Vitrocerámica de Intuición".