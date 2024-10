La dueña de una frutería aclara que pasa realmente con los precios tras la subida del IVA

Desde este martes 1 de octubre se acabó el IVA al 0% en algunos productos lo que ha provocado que, en algunos casos, se incrementen los precios unos céntimos para recuperar ese margen perdido.

Si este mismo martes hubo polémica por un cartel que ha colocado Mercadona en sus cajas donde avisa que sube algunos productos por este incremento del IVA, ahora algunos pequeños comerciantes han alertado de lo que está pasando realmente para que los consumidores no paguen con ellos estos aumentos de precios.

En TikTok, @larubiasaludable, dueña de una frutería, ha dado su punto de vista sobre este asunto: "Ayer subió el IVA de los productos básicos. Quiere decir que productos como el pan pasa la barra de costar 1,45 a 1,48".

Ha explicado que el mismo martes llegó un cliente a quejarse de la subida a lo que ella respondió que ellos sólo hacen de intermediarios "para recaudar un IVA que luego va al Estado para pagar estas cosas que tenemos: educación, sanidad, etc. Como siempre nos recuerdan".

"No es para nuestro beneficio el IVA, es para nuestro perjuicio, porque da la sensación de que hemos subido los precios. Cuando vengáis a comprar el pan y veáis que ha subido 2 o 3 céntimos no creáis que nosotros nos estamos beneficiando", ha zanjado.

En los comentarios le han dicho que, como lo que muchos afean a Mercadona, "el IVA se quitó para que bajasen los productos cosa que no pasó y ahora los volvéis a subir". "Sé que hablas sin saber y lo sé porque si fueras mi clienta sabrías que yo bajé los precios cuando el IVA se eliminó. No hablemos de lo que no sabemos", ha replicado ella.