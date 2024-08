La estafa de un piso de Madrid en la que cae es cada vez más recurrente: aprovecharse de la desesperación

La creadora de contenido @fabiana.sevillano ha advertido a los futuros jóvenes (y no jóvenes) que quieran alquilar un piso en las grandes ciudades. A ella le ha tocado Madrid, donde buscaba un nuevo hogar con desesperación, ya que tenía un límite de tiempo y no lograba encontrar una vivienda que alquilar en condiciones.

Cuando encontró un piso convincente, especialmente por la zona en la que se encontraba, por lo que llamó y les advirtió del interés en alquilarlo. Le querían poner la visita para la semana siguiente, pero era algo que le "quedaba muy lejos" y pidió si podía ser lo antes posible. Ahí empezó la estafa.

Advertida de que estaban esperando la visita de "unos chavales", le sugirieron hacer un precontrato en el que debía pagar la primera mensualidad: si finalmente se quedaba con el piso, ese pago serviría para cubrir el primer mes de estancia y, si no, se le devolvería el dinero. Hecho el trámite, debía esperar un correo con el supuesto "precontrato", pero lo que recibió fue una factura, por lo que llamó para reclamar.

"Me dice que 'nosotros en nuestra agencia funcionamos así, nuestros clientes saben que en el caso de que no les guste un piso, devolvemos el dinero", le respondieron. Fabiana consultó con la gestora lo que le había ocurrido y esta le dejó claro que lo que le enviaron no era lo prometido y que se trataba de un timo.

Llamó, buscó de nuevo la página donde se encontraba anunciado el piso... Y nada. No respondieron y desaparecieron del mapa, además de tener los perfiles bloqueados, como si les hubieran borrado la cuenta. "Ese piso es exclusivamente para estudiantes, claro, seguro que han estafado a más gente y hasta luego, Lucas...", ha afirmado.

"Tened mucho cuidado cuando vayáis a alquilar un piso, preguntad las cosas 50.000 veces, que con lo de 'es que tenemos una reserva porque tenemos mucha demanda'... Y una mierda, no les ha llamado nadie", ha rematado.