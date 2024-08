La forma en que enseña a su yerno "guiri" a cortar jamón es una obra de arte

Cortar jamón podría ser considerado en nuestro país casi un deporte nacional. Está claro que forma parte de nuestra idiosincrasia, y hacerlo bien es todo un arte que, en casi todo el mundo, es admirado, hasta el punto de que muchos extranjeros llegan a venir a España para aprender cómo hacerlo de forma correcta.

Esto que acabamos de exponer es tan real como el hecho de que, en cuanto a 'arte' para explicar cómo hacer, pocos países pueden hacernos sombra. Un ejemplo de esto lo encontramos en uno de los vídeos publicados por June Sanz en su cuenta de TikTok.

En el vídeo se puede ver cómo su padre enseña a su novio "guiri" cómo cortar jamón de una forma de lo más cómica, ya que simplemente con señas y con un intercambio de palabras en una especie de 'spanghlis' por parte de ambos, parece que la pareja de su hija entiende cómo se realiza el corte.

Expresiones como "Aquí dangerous (peligroso)", "The best aquí" en referencia a dónde y cómo cortar, o "Esta es my guitar", mientras el padre de la chica mira al jamón, han hecho las delicias de cientos de personas, que no han dudado en destacar en los comentarios la gracia tanto del padre como del novio.

Y es que la escena, en la que las onomatopeyas y los gestos adquieren un protagonismo trascendental en la conversación para el entendimiento entre ambos, ha generado todo tipo de reacciones, la mayoría de ellas apreciando y aplaudiendo el minuto que dura el vídeo.