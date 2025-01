La forma en la que pronuncia Mercadona crea revuelo: van más de 2.000 comentarios

En 2020, una joven extranjera hizo las delicias de toda España con un vídeo donde afirmaba que la forma correcta de decir Zara, la marca textil de Amancio Ortega, era algo así como "Seira".

Ahora, en 2025, la tiktoker @arayafrasquet ha recibido en la red social china más de 2.000 comentarios al decir cómo es la forma correcta de decir Mercadona. Lo primero que ha hecho es dividir la palabra en dos, por un lado "merca" y por otro "dona", que significa "mujer" en valenciano.

"No se dice Mercadona. Llevamos toda la vida diciendo mal una palabra que usamos casi todos los días. Si analizamos la palabra significa mercado-mujer en valenciano, pero no se dice 'dona', se dice dɔ́na [fonéticamente] con lo cual no se dice Mercadona, se dice Mercadɔ́na", ha zanjado.

Esto ha generado más de 2.000 comentarios de todo tipo, los hay que tiran de humor: "Yo no voy a Mercadono, soy más de Alcampa". Los que señalan que los valencianos no pronuncian así 'dona' y hasta los que comentan que la canción dice "mercadoooona mercadona por lo tanto".