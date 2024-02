La Guardia Civil avisa: jamás hagas caso si al pagar con tarjeta te hacen esta petición

El pago con tarjeta es un método que ya amenaza con 'matar' las compras en efectivo, que cada vez tienen menos adeptos por la menor comodidad que supone.

Sin embargo, el pago en 'plástico' tiene algunos riesgos en lo que a seguridad se refiere que requieren unas mínimas medidas de control que, a menudo, los usuarios olvidan.

La Guardia Civil ha avisado a través de sus redes sociales de que los clientes deben ser precavidos a la hora de pagar con tarjeta y cumplir a rajatabla un requisito: no acceder a que el trabajador se lleve la tarjeta lejos de tu vista.

"Cuando pagues con tarjeta, no la pierdas de vista. Solo son necesarios unos segundos para clonarla y después cometer una #estafa. Solicita un lector móvil para pagar", ha escrito la Benemérita.

También el Banco de España ha hecho en otras ocasiones otras recomendaciones básicas para un pago con tarjeta seguro. Y, entre ellas, sobresale una: pedir copia de la operación.

El organismo explica que tras el término "copia" lo que hay es, en realidad, el resguardo del terminal de punto de venta (TPV) con los detalles del pago.

"Tal vez digas que no y probablemente esta es una buena decisión, no lo necesitas y, además, así proteges el medio ambiente”, señala el propio Banco de España, que recomienda hacer algo antes de pronunciar ese "no": "Asegúrate de que te han cobrado la cantidad adecuada y que figura así en la pantalla del TPV".

El propio organismo admite que esto es algo obvio porque se trata, en resumen, de "mirar lo que pagas". Pero subraya que ahora es algo que puede pasar desapercibido para los clientes debido a la generalización del uso de los pagos contactless para pequeños importes, en los que basta con acercar la tarjeta al TPV y automáticamente te hacen el cargo sin necesidad de introducir el PIN.

"Puede que a veces actúes de forma automática y ni mires lo que te cobran”, alerta el Banco de España, que detalla que los pagos contactless en los que no se solicita el PIN están limitados actualmente hasta 50 euros, de manera que si teclean un importe superior necesariamente te pedirán la clave y tendrás que mirar el terminal.

"En todo caso, hasta esa cantidad, puede producirse un error que siempre es pesado resolver", subraya.