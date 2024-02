La imagen de este arroz en Valencia provoca indignación: algunos hablan directamente de timo

El usuario @enfurecido_rrhh ha subido a la red social X, antes conocida como Twitter, la imagen de un arroz de un restaurante en Valencia que está haciendo frotarse los ojos a muchos y e indignando a otros tantos.

"La moda en toda Valencia de pagar 25€ por que te racaneen dos puñados de arroz más y acabar rascando una paella", ha criticado el usuario antes de añadir: "Del ditet d'arròs i el socarrat a otro timo que se ha hecho fuerte en la hostelería".

En la imagen se ve el arroz en una paellera que a priori tiene buen aspecto, pero si se mira con más atención se puede comprobar que la cantidad de producto que hay es ínfima.

El usuario ha aclarado que no ha llegado a ir al restaurante en cuestión porque antes de reservar ha mirado las fotos y ha encontrado esa. "Cuando quiero comer arroz hago primero barrido en RRSS para ver si van a intentar clavarme semejante timo", ha señalado.

"El socarrat era una consecuencia, no un objetivo", ha respondido un usuario al ver esa imagen. Otro avisa: "Pero eso me lo como yo solo". Y uno más: "No lo sabes tú bien cómo estafan en la hostelería por tierras valencianas, impresentables es lo que son".