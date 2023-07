La impagable reacción de Sánchez a esta pregunta de Julia Otero: largo silencio y luego carcajada

Pedro Sánchez ha cerrado la campaña electoral en los medios con una entrevista en Onda Cero con Julia Otero. El presidente del Gobierno ha dejado ahí una escena que ya se está comentado en redes.

Le ha dicho Otero a Sánchez que si se ha enterado de que el Partido Popular y EH Bildu se han repartido las presidencias de las comisiones del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la reacción del líder del PSOE ha sido surrealista.

"¿Pero qué me dice? Paren las rotativas", ha dicho Sánchez partido de risa. "No puede ser. ¿El PP pactando con Bildu? Eso no puede ser Julia. ¿Y no está abriendo los telediarios?", ha proseguido en tono de humor.

Después de un largo silencio ha llegado una sonora risotada de Sánchez, que ha dicho que le ha sorprendido la hipocresía del PP.