Compra un libro usado y la dedicatoria que encuentra en él conmociona a medio mundo

La dedicatoria que tenía un libro que una persona ha comprado de segunda mano está conmocionado a miles de personas en medio mundo, después de que la imagen se extendiese rápidamente a través de las redes sociales.

La obra, de temática sobre Pokémon, llevaba un escrito a mano en las primeras páginas fechado en septiembre de 2000. Y, como se puede deducir, es algo que una madre le dedicó a su hijo.

"Pablo, no es el primer libro que te regalo, pero ahora que empiezas a leer, deberías practicar con este", se puede leer al inicio.

"Un libro es un tesoro, y sé que te encanta Pokémon, por lo que tengo la certeza de que siempre lo guardarás. Te quiero. Mamá", se añade.

La imagen la ha subido a la red social Threads la cuenta @freek_online junto al mensaje: "Imagina comprarte un libro usado y encontrar esto 🥹".

De entre todas las reacciones, destaca la de un usuario que resume lo triste del asunto: "Tengo la certeza de que siempre lo guardarás' y no lo guardó. Qué triste...". Otro añade: "Un libro con la dedicatoria de tu madre jamás se presta, ni vende, ni sale de casa".

Y otra persona va un poco más allá: "Por cosas así odio los regalos más de lo que me gustan, la gente pone un excesivo valor sentimental que mi nivel de cuidado no me permite valorarlo, soy despistada, las cosas se pierden fácil o se me dañan, o a veces hay que guardar cosas que no les vas a dar utilidad para no hacer sentir mal a la otra persona y cuando deseo regalar algo, por ejemplo un abrigo, a alguien que sí lo va a usar, mi conciencia se siente mal por ese valor emocional que ponen las otras personas en los detalles que me dieron".