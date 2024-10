Serrat frena a un periodista ante la afirmación que hace: "Esto lo quiero dejar bien claro"

El músico Joan Manuel Serrat ha frenado de inmediato a un periodista por la afirmación que éste había hecho en la rueda de prensa antes de recibir el viernes el Premio Princesa de Asturias de las Artes.

"Una vez que dice que dice que el futuro está evidentemente en las redes sociales...", ha empezado diciendo el informador, lo que provocó que el artista le cortara en seco.

"Yo no digo esto, eh. No he dicho esto, eh. Esto lo quiero dejar bien claro. Yo no creo que las redes sociales sean el futuro de nada tal y como están establecidas", ha afirmado Serrat.

"Yo más bien creo que, si este es el futuro que nos espera, el que marcan las redes sociales y sus algoritmos, ahí estamos bien dados porque ahí el individuo desaparece", ha avisado.

En otro momento de la rueda de prensa, otra periodista le planteó: "Volviendo a los cambios que ha ido experimentando la música, ¿cualquier tiempo pasado fue mejor?".

"No", empezó dejando claro Serrat antes de añadir: "Como dice Nieves Concostrina, cualquier tiempo pasado fue anterior".

Tras una pausa de unos segundos, el cantante continuó: "Lo que le puedo decir es que, seguramente, para muchos, como lo son para mí, cualquier tiempo pasado cargaba unos sueños que hoy en día vemos varados a la otra orilla del río. Nada más".