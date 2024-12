La indignación de esta influencer es máxima al enterarse de que la han acusado falsamente

La creadora de contenido Marita (@maritarx) ha subido un vídeo enormemente indignada a su cuenta de TikTok censurando que la empresa de movilidad de motos de alquiler Yego la ha acusado falsamente de tener un accidente con uno de sus vehículos.

"Tú imagínate que son las ocho de la tarde, acabas de terminar de trabajar y te encuentras con un cargo de 60 euros en tu tarjeta porque te dicen los de Yego que has tenido un accidente con una de sus motos cuando tú no has tenido ningún accidente con ninguna de sus motos", ha comenzado la tiktoker el vídeo.

"Por la cara, porque según ellos yo le he roto el acelerador en un accidente. Y como prueba me mandan esta foto donde el acelerador está perfectamente. Pero yo tengo una pregunta", ha comentado la creadora de contenido.

"¿Si yo me hubiera estrellado con la moto me explicas cómo salgo de mi casa y me voy al centro y luego cojo la misma moto para irme del centro a mi casa el mismo día? La misma moto. ¡Si yo la he estrellado y no funciona el acelerador!", ha preguntado en tono irónico.

"Y como conozco a un chaval que trabaja en Yego lo he llamado y le he preguntado. Y me dice: mira, pues con toda la pena del mundo te voy a reconocer que lo más posible es que al muchacho que se dedica a cargar las motos se le haya caído, no haya querido tomar la responsabilidad y haya cogido y haya dicho bueno, pues la última persona que hizo un viaje con una moto", ha relatado la influencer.

"¿Y quién es esa? La desgraciada. Bueno, pues la desgraciada resulta que su familia tiene un bufete de abogados. Y es que son 60 euros de mierda, pero no me los vais a cobrar", ha asegurado Marita.

"Sinceramente es diciembre y no me apetece molestar a mi familia hasta el mes que viene, así que primero voy a darle a los de Yego una oportunidad de tomar acción y de quitarme eso porque es puñetera mentira, tío", ha continuado la tiktoker.

"¡Tenéis una cara y una desfachatez! Explícame que si yo me he cargado un acelerador, cómo me llevo la moto de vuelta a mi casa... Explícamelo Mari Puri, explícamelo. La gente tiene mucha cara, nene", ha expresado, visiblemente enfadada.

"Pero es que yo soy la hija de mi padre, a mí no me vais a robar un duro, mi vena granadina no me lo permite. 60 euros a mí me dan una compra de una semana y media, estáis flipaos de la cabeza. Es que me da un coraje este tipo de cosas...", ha concluido Marita.