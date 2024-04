La poderosa y quizá poco popular réplica de José María Pou a quienes dicen que ir al teatro es caro

El actor José María Pou ha dado una poderosa respuesta a todos aquellos que se quejan y se lamentan porque el teatro en España es caro.

En unas declaraciones recogidas por 20 Minutos, el actor empieza avisando: "Sé que lo que voy a decir no va ser quizá muy popular: el teatro en España está regalado. No es que sea barato, no. Está regalado".

"La gente se gasta mucho más cualquier noche de jueves, viernes, de sábado, copas y demás que en una entrada para un teatro", ha recordado.

Y ha pasado a dar ejemplos de otros países: "Te puedo decir que en este momento, por comparación simplemente, en Londres una butaca de teatro cuesta más o menos 250 o 300 libras, más de 300 euros. Y no hablo de los grandes musicales, hablo de las funciones de teatro normal".

"Y en Broadway, por una butaca de un buen musical en este momento, vas a pagar como mínimo 800 dólares", ha asegurado.

"Compara eso con los 30 o 40 euros que cuesta una butaca en España. No hay derecho a quejarse. Yo entiendo que la gente tiene otras necesidades, pero el teatro no es caro", ha zanjado.