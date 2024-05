La queja de un cliente por el precio de tres cafés y un mollete: el restaurante responde

Sablazo: Acto de sacar dinero a alguien pidiéndoselo, por lo general, con habilidad o insistencia y sin intención de devolverlo... Pues eso es lo que asegura el usuario @tacipuerca haber sufrido en el restaurante 'El 29' de Sevilla, en el Parque María Luisa de la Plaza España.

Por dos cafés con leché, un café manchada, un mollete andaluz y un par de larga fermentación han pagado un total de 31,40 euros. "Acabo de vivir el mayor timo de la historia", ha escrito uno de los principales afectados.

En un pequeño hilo ha querido aclarar ciertas cuestiones que le han puesto en duda, como que antes de saber lo que le acabarían cobrando no dejaron de repetirse lo "malo que estaba el pan". Y, además, ha reiterado que ellos ya sabía que, por lo menos, les iban a cobrar 10 euros por persona, pero no esperaba comer "el peor pan que he comido en años".

El tuit ha conseguido en apenas unas horas más de 206.000 reproducciones y 1.000 'me gusta'. Y sigue subiendo como la espuma porque no deja de haber reacciones de todo tipo, y es normal porque, al fin y al cabo, han considerado que es un precio muy por encima de lo habitual.

El restaurante responde en 'El HuffPost'

'El 29' se encuentra en la Plaza España de Sevilla y ha recibido numerosas reseñas negativas tanto en las plataformas de Google y Trip Advisor.

El HuffPost ha podido hablar con José Antonio Pérez, director del restaurante, que afirma que, "están sorprendidos con las críticas". "Al ser nuevos, intentamos consultarle a todos los clientes cómo ha estado todo y creíamos que a esta familia el sitio les había encantado", ha expresado.

Sobre los precios, ha aclarado que están disponbles en la propia mesa a través de una carta física y en las redes sociales, donde están disponibles a través de enlaces. "Los precios están dentro del contexto en el que estamos, en el Parque de María Luisa, en la Puerta de Plaza España, un desayuno tipo hotel y con primeros productos de primera calidad", ha concluido.