El robo de una mochila en plena calle se convierte en una estrategia de marketing brutal: puro cine

Lo que parecía ser una tragedia en toda regla ha acabado de una manera que ha dejado a todos sorprendidos por lo bien que ha sido ejecutada la idea. Primero, ha dejado en una plaza una mochila con un localizador dentro para comprobar si sería robada.

Mientras un amigo vigilaba, un joven la vio, preguntó al amigo si era de él, y ante la negativa, agarró la mochila, se la puso en la espalda y echó a andar de forma disimulada.

El "experimento" había salido bien a la primera. Siguieron al 'ladrón', quien volvió a su casa lo más rápido posible: "Cuando lo seguimos, se estaba metiendo en el metro y al final se metió en un edificio, voy a picar en un piso a ver si me abren".

Picó todas las puertas hasta que, finalmente, encontró la correcta. "¡Tú eres el que me ha robado la mochila! ¿Quién eres?", le ha preguntado. Es a partir de ese momento cuando se revela lo que hay detrás: una genial estrategia de marketing para dar a conocer al cantante Joe The Cleanest, quien ha sido el que ha perpetrado sin mala intención todo el plan, para promocionar su nueva canción 'We Outside' en Spotify.

El vídeo ha alcanzado en TikTok la cifra de más de 300.000 reproducciones y casi 27.000 'me gusta'. Han sido más de 200 comentarios en los que muchos usuarios han confirmado caer en la broma: "Es el mejor marketing que me he comido". "Esto es cine", ha expresado el usuario @maxissss_TE.