La reacción de Letizia cuando la llaman "su majestad" delante de unos niños: dice mucho de cómo es la reina

La reina Letizia ha estado este viernes en un colegio madrileño que trabaja con un proyecto pionero que trabaja la "educación socio-emocional", tal y como la cadena SER en TikTok.

Este programa está dirigido a niños de entre tres y seis años que aprenden a través de cuentos y actividades con las que identifican sus emociones, un proyecto que ha llamado la atención de la reina que, como siempre en este tipo de eventos, se ha mostrado muy atenta con los más pequeños.

En un momento del encuentro, justo antes de que Letizia se pusiese a leer un cuento, la profesora ha dicho delante de los niños "y a partir de ahora ya cuando su majestad quiera puede empezar a leernos ese cuento".

"Yo me llamo Letizia", ha dicho al momento la reina. "Ya", ha respondido un niño, provocando las carcajadas de todos los presentes. "Me alegro de que lo sepas porque me llamo así. Me llamo Letizia", ha dejado claro la reina.