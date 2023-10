La venganza legendaria contra su vecina de arriba por usar un aspirador ruidoso es brutal

La convivencia entre vecinos del mismo edificio son a veces una auténtica pesadilla. Y prueba de ello la ha dado la popular cuenta @LiosdeVecinos, que ha publicado en la red social X, antes conocida como Twitter, el cartel que un vecino le dejó a otra que le molestaba.

Según se ve el letrero, el problema es que la mujer hace "continuos ruidos molestos e insufribles, no solo por los animales (perro y gato) que en muchas ocasiones los deja solos, haciendo que el perro ladre".

Pero lo peor parece ser "un aspirador que tiene que cada vez que lo pasa parece que se nos vaya a caer el techo encima, generando como un ruido de arrastrar piedras".

El vecino asegura que invitó a la mujer a bajar a su casa "para que viera el ruido que generaba cada vez que lo ponía", pero no hubo suerte, "no hizo caso de que este tipo de aspirador no reúne los decibelios para vivir en comunidad", y argumentó que ella puede hacer el ruido que le de la gana desde las 8.00 y hasta 22.00.

Por eso, el hombre informa a la comunidad: "Me he comprado una sirena industrial y si a partir de la siguiente nota informativa no se compra otro aspirador normal y corriente y sigue utilizando esta hormigonera que tiene, a partir del 1 de noviembre cada vez que ponga el aspirador yo activaré la sirena siguiendo el mismo criterio que ella tiene, que es de que a partir de las 8.00 de la mañana hasta las 22.00 de la noche se puede hacer el ruido que uno quiera".