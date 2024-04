Lanza este mensaje a quienes le llaman "facha" por llevar traje

El creador de contenido Manu Román ha lanzado un mensaje respondiendo a todos los comentarios que ha recibido en un vídeo en el que aparecía junto a tres amigos más enseñando la vestimenta elegida para la ya terminada Feria de Abril.

No fue en su propia cuenta, sino a raíz de un vídeo republicado por Cabronazi, donde recibió todo tipo de comentarios. "De facha en facha y tiro porque me toca", "vídeo patrocinado por la 'Asociación de Colegios de Pago'", "todos trabajan en Tecnocasa", "sevillano no sé, ridículos los cuatro", son solo algunos de lo que ha recibido.

"No tienen ni idea de si hemos estudiado en un colegio de pago o no, o qué mal nos hace esto a nosotros", ha afirmado en un principio, recibiendo más de 424.000 visualizaciones y 24.300 'me gusta'.

Y ha empezado fuerte: "Lo que nunca voy a entender en la vida es cómo alguien dedica su tiempo libre, porque imagino que ninguna de estas personas trabaja, a dejar un comentario negativo en un vídeo que no le está haciendo daño a nadie".

Ha insistido en que estos comentarios no le "ofenden", pero entiende que a gente que recibe "hate" siempre, le puede "llegar a causar un complejo o sentirse mal por lo que está haciendo".

Y repite que "no le están haciendo daño a nadie", rematando con que lo ideal es "crear una comunidad más sana y que no cuesta nada poner un comentario positivo en vez de uno negativo".