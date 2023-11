Le dice a la Aemet que nos están "fumigando" y la respuesta que recibe de la institución es ÉPICA

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) de la Comunidad Valenciana (@AEMET_CValencia) ha triunfado en la red al contestar en tono jocoso a la queja que la usuaria @Susagrom ha hecho en su cuenta de X.

"Hola @AEMET_Esp @AEMET_CValencia. ¿Sois tan amables de decirnos qué están haciendo y echando esos aviones?", ha preguntado la tuitera a raíz de un vídeo en el que aparecen las estelas que dejan los aviones.

Y, a continuación, ha soltado esta reprimenda: "¡¡Estamos hasta las narices de ver día sí y día también fumigar los cielos!! Y no habléis de hielo en suspensión que no hay quien se trague eso, a no ser que seas un descerebrado".

A consecuencia del tono empleado por la tuitera, así de tajantes y jocosos se han mostrado desde la institución: "Hola, Susana. Lamentamos decepcionarte, pero es agua. Más información en este documento".

El lío se ha montado a raíz del surgimiento de la teoría que defiende que las estelas blancas que dejan los aviones, a las que denominan chemtrails, en realidad son productos químicos que estarían siendo vertidos para modificar el clima y evitar las lluvias.

Aunque los responsables de la organización han salido en varias ocasiones a desmentir la creencia, algunas personas siguen sosteniendo que lo que emiten los aviones no es vapor de agua.

Siguiendo con la actitud de la AEMET, los usuarios de X han comentado ironizando con el asunto. El tuit ha recibido desde su publicación 6.000 'me gusta' y más de 1.000 retuits.