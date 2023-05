Una portavoz de la AEMET habla de las estelas: este ejemplo con bombas atómicas lo entenderán todos

En las últimos días se ha hablado mucho en España de las estelas que dejan los aviones a raíz de un tuit de un usuario que decía en un vídeo donde se podían ver estas estelas: "Hasta cuándo lo vamos a permitir, quieren secar España, justificar el bulo del cambio climático, ahí tienes una de las fuentes de su maldita agenda 2030".

La portavoz de la AEMET, Estrella Gutiérrez-Marco, ha hablado en Antena 3 del asunto y ha dejado una opinión muy certera al respecto. Ha explicado la experta que en el vídeo viral no hay nada de cierto.

"Los aviones al volar lo que emiten es vapor de agua que luego condensa o no si hay unas condiciones específicas de temperatura, de presión, de humedad. Condensa con la atmósfera, se forman una serie de cristalitos de hielo y vemos ese tipo de nubes altas formadas por cristalitos. No hay nada. Son inocuas", ha dicho tajante.

Ha añadido que "puede caer un poquito de hollín que sale del motor de combustión de los aviones pero de esas alturas aquí no llegan".

"No se está modificando nada. ¿Cómo se va a poder disipar una nube, con la cantidad de energía que contiene? Un frente frío tendríamos necesidad, no sé, de tirar una energía suficiente para disipar ese frente de varios miles de bombas atómicas como las que tiró el enola gay en Iroshima. Es que es impensable. No hay nada científico que avale estas informaciones. No la hay", ha zanjado.