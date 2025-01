Le dice a un farmacéutico que no hace falta una carrera para vender ibuprofeno y se lleva una merecida réplica

El farmacéutico y usuario de TikTok 'Farmacéutico Justiciero' (@josejoma_) ha hecho justicia a su nombre al responder a un comentario de un vídeo anterior que ha echado por tierra el esfuerzo de los farmacéuticos, que recorren un difícil camino hasta poder ejercer su profesión.

El comentario en cuestión decía que no "no hace falta una carrera para vender ibuprofeno, se puede hacer con mucha menos formación", por lo que este farmacéutico quiso responder y defender su profesión a capa y espada y con mucha razón.

"Entonces, ¿cómo me explicas la legislación vigente que dice que un técnico de farmacia, un auxiliar, es decir, cualquier persona que no sea farmacéutica, no puede dispensar un medicamento salvo que esté bajo la supervisión de un farmacéutico?", ha comenzado respondiendo en el vídeo, que ha acumulado decenas de miles de visitas y cientos de reacciones.

Él mismo se lo ha explicado: "Porque un farmacéutico, con sus cinco años de formación, está más que formado en el medicamento, es el experto del medicamento". Por lo tanto, ha aludido que no es tan fácil como parece venderlo, ya que si fuera otra persona sin formación, sí, podría venderlo, pero no le preguntaría, por ejemplo, si tiene "alguna insuficiencia renal grave, o algún problema a nivel gastrointestinal, de corazón, etc.".

"Yo creo que sí hace falta una buena formación a la hora de dispensar un medicamento y de un buen consenso", ha rematado. En cuanto a los comentarios, ha habido respuestas de todo tipo, especialmente de los que han defendido que un técnico de farmacia hace el trabajo de un propio farmacéutico pero cobrando mucho menos. "Soy consciente de ello y hablaré sobre el tema", ha respondido el propio farmacéutico.

"Los farmacéuticos somos los profesionales con más formación en el medicamento y estamos desaprovechados, ojalá se nos valorase como es debido", ha comentado la usuaria Yaiza, llevándose la aprobación de los demás.