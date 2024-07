Le dice a su padre que le han admitido en la carrera y la reacción que tiene arrasa: solo una palabra

Llevar la emoción por bandera no es algo que precisamente haga el padre del tuitero PabloAzF (@TusmusTos), tal y como ha quedado comprobado con la publicación que el joven ha subido a su cuenta de la red social de Elon Musk.

Para celebrar que le habían cogido en la carrera de Administración y dirección de empresas (ADE) en la Universidad de Huelva se lo ha hecho saber a su padre con un pantallazo del documento en el que le informaban que le habían admitido.

"Por los pelos he entrado, la nota de corte en 6,33 y yo tengo 6,38", le ha escrito en un mensaje de WhatsApp que le ha enviado junto a esta captura de pantalla del documento.

La reacción de su padre no ha podido ser más inexpresiva. "Ok", le ha dicho. El joven se lo ha tumado con humor, como ha demostrado en la descripción del tuit: "Mi padre no ha podido contener su emoción".

Viendo el éxito que ha tenido, Pablo ha decidido añadir la reacción que tuvo el año pasado cuando se graduó del grado superior y le mandó la orla de sorpresa. "Ok", le respondió su padre.

El primer tuit de Pablo lleva en pocas horas más de 6.000 me gusta y 115.000 reproducciones.