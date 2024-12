Le preguntan a Richard Gere qué es lo que menos le gusta de España: su respuesta, para enmarcar

El actor Richard Gere, que vive en España junto a su pareja, la coruñesa Alejandra Silva, ha dado una respuesta para enmarcar y para que muchos lean en bucle cuando le han preguntado qué es lo que menos le gusta de este país.

"Sinceramente, me gusta todo de España. Soy incapaz de decir algo que me disguste", ha asegurado en una entrevista en El Mundo, en la que el periodista le ha replicado: "No lo creo".

Ha sido entonces cuando Gere ha entrado en detalles y ha recordado que, al inicio de su relación, hace once años, su mujer estaba encantada de ir con él a Estados Unidos porque "estaba convencida de que era el mejor país del mundo".

"Así nos lo dicen constantemente. Todo iba bien hasta que empezó a darse cuenta de algunas cosas muy oscuras de mi país. ¿Cómo es posible que no haya una sanidad pública si te declaras líder del mundo? No puedes", asegura.

"Ella se lo preguntaba constantemente. '¿Pero no hay una atención médica si no la pagas?'. Y le tuve que explicar que cada vez que se intenta algo parecido, los republicanos lo bloquean. '¿Y las armas?', me preguntaba. Y lo mismo", afirma.

"Puede haber todo tipo de tiroteos en las escuelas y no se hace nada por evitarlo. Lógicamente, si tienes hijos y puedes permitirte trasladarte a otro sitio, no quieres vivir con esa angustia", reconoce.