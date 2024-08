Lleva 10 años sin subirse a un autobús de A Coruña, lo va a hacer y cuenta lo que le pasa en TikTok

La usuaria de TikTok @celesteyepez_ ha publicado un vídeo en tono de humor en su perfil de esta red social en el que muestra el comportamiento que tuvo su pareja tras intentar subirse por primera vez en 10 años a los autobuses urbanos de A Coruña.

"Tu novio es un pijo y tú de barrio. Día 1 viviendo como la plebe, en una parada de bus, ¿cómo te sientes?", le pregunta. "Raro, vulnerable, 10 años sin coger un bus", le contesta su pareja.

Cuando se van a subir no les dejan porque no tenían monedas ni billetes pequeños y solo tenían un billete de 20 euros, que no aceptan. Además, tampoco se puede pagar con tarjeta. Vamos a pillar un taxi, que en el transporte público no se pueda ni pagar con 20 euros ni con tarjeta... muy de pobres", asegura.

La creadora de contenido, antes de que le lleguen las críticas, se ha adelantado con un mensaje: "Antes de que empecéis a destilar veneno ya sabemos que el bus vale 1,30 euros, lo que pasa es que le encanta dejar propina y en el sitio en el que estuvimos comiendo le dejamos todas las monedas a la trabajadora que nos atendió".

"No se pensó que en el mes no íbamos a poder pagar con un billete de 20 y yo no me acordaba porque viajo con mi tarjeta de transporte público y no la tenía", finaliza la joven usuaria.