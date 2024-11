Lo que hacen en Corea al despedirse que en España se podría considerar una falta de respeto

La creadora de contenido Aida Vert (@aidavert), que acumula más de medio millón de seguidores en TikTok y que ya lleva más de dos años viviendo en Seúl, ha contado lo que cree, por fin, que menos le gusta de Corea y tiene un punto que algunos entienden.

"Es lo que más me va a costar acostumbrar, aunque creo que nunca me voy a acostumbrar, pues lo que menos me gusta de Corea es la 'doble cara' de las personas", ha explicado al principio del vídeo, que ha acumulado más de un millón de visualizaciones y casi 100.000 'me gusta'.

A lo que se ha querido referir es a lo que hacen al despedirse y no precisamente en situaciones románticas como en una cita, sino que puede pasar (y pasa, según ella) en amistades. "Decidís volver a veros y ellos/as te ponen fecha, no es lo tipico de ah, si, ya nos veremos", ha relatado.

"Te dicen que el miércoles por la tarde está libre... Pero esa persona no va a aparecer", ha revelado. Sin embargo, no lo hacen por el mero hecho de que no quieran volver a ver a esa persona, tiene que lo atienden como una cuestión cultural. Te dicen un día y una hora por decir, pero luego no aparecen. "Hay un 70% de posibilidades que esa cita no ocurra, ahí es normal decir de quedar y planificar una fecha y que nunca ocurra", ha afirmado.

En caso de que esa persona tenga un interés romántico en la otra, sí que acudiría a la fecha acordada. "Aquí (en Corea) desarrollar una relación de amistad con una persona es muy, muy, muy difícil, mucho más que en nuestros países, somos más cercanos", ha comentado.

Algo que sigue la misma línea es la cantidad de veces que se ve a un amigo durante la semana o el mes. "Para mí, por ejemplo, sería normal quedar con mi amiga cercana mínimo una vez a la semana, pero aquí una semana es demasiado, aunque entra el factor de que cada uno tiene su vida", ha rematado.