Logra un éxito absoluto en X con su interpretación de esta señal de tráfico en una carretera

El tuitero @bamoonr ha subido a la red social X, anteriormente conocida como Twitter, una fotografía en la que se ven varias señales de tráfico: una que indica que esta prohibido girar a la derecha, un stop y un cartel que indica "Stop 10 m"

Junto a la foto, el usuario ha escrito una ingeniosa broma sobre la interpretación de las señales que ha conquistado a los usuarios de la red social, consiguiendo en tan solo unas horas más de 300.000 visualizaciones y más de 17.000 me gustas.

"Me he parado en el STOP y a los 8 minutos ha empezado a pitar el subnormal de atrás. Qué impaciente es la gente", ha escrito el tuitero de manera irónica, confundiendo el cartel que indica 10 metros con 10 minutos.

En los comentarios, los tuiteros no se han quedado atrás, siguiendo con la broma: "Pues todavía te quedan 2 m de tener que estar parado. Las normas están para todos"; "Los dos minutos que te faltaban me los he comido yo ahora para entenderlo".