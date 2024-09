Lucas, de 'Andy y Lucas', sale a desmentir categóricamente lo que se está diciendo de él en medios

Lucas, del dúo musical Andy y Lucas, ha compartido un vídeo de dos minutos en las redes sociales del grupo donde ha querido zanjar algunos rumores sobre él que han salido a la luz esta semana.

El cantante ha negado categóricamente haberse algún retoque facial y dice que todo se debe principalmente a la genética y a que se suele hacer de forma regular masajes faciales.

Ha explicado Lucas que los medios de comunicación le han llamado durante la mañana para preguntarle por unos supuestos retoques estéticos: "Que me he hecho algo o que me he puesto. Yo me he puesto tibio esta mañana que me he comido media barra de pan en la cocina, pero nada más".

"Lo que me hago es mucho masaje facial. Esta nariz es pura genética. Yo no me he hecho nada de nada y si tengo los ojos achinados pues es que me he echado la siesta", ha zanjado tirando de sentido del humor.

Sobre los dientes ha dicho que se los blanquea y que llevó aparato durante unos años: "Tengo una uña del pie partido a ver si vais a hablar también de eso, ¿qué se ha hecho en la uña del pie?".

También se ha referido a los especialistas que hablado de sus supuestos retoques en los medios: "No me he hecho nada de nada por mi padre que en paz descanse".