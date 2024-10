Manda un audio de WhatsApp a una desconocida por error y la respuesta que recibe es espectacular

Casi todo el mundo se ha equivocado alguna vez de número de teléfono cuando quería llamar a alguien o mandarle algún mensaje de WhatsApp. En esos casos, el entuerto se resuelve fácil: la otra persona explica que ha habido un error y santas pascuas.

Pero hay veces, pocas, en las que la equivocación acaba de forma maravillosa. Y, si no, que se lo digan a la usuaria de TikTok @amayaariza, que ha publicado la respuesta que recibió cuando se equivocó de número y envió un audio de WhatsApp a una desconocida en lugar de a una amiga.

"Hola, Mica, soy Amaya. Tía, que no tengo internet, no había caído. Que ya estamos en Ginebra, nos vamos a dar una vuelta y a las siete quedamos en la terraza. Si vas tarde avísanos, ¿vale? Y, si no, pues te vemos allí", fue el mensaje que mandó la usuaria.

Pero se equivocó de número y el audio acabó recibiéndolo una niña que respondió con otra nota de voz maravillosa. "Buenos días, señora. Buenos días, sí, señora. Este, ¿qué hace en mi WhatsApp? Yo no soy su hija o lo que vos dice, o su familiar".

"Yo soy una niña de 10 años, vivo con mi padre aquí. Y, señora, creo que se equivocó de número. Revise el número porque se equivocó de número. Creía que era el número de su hija o de su familiar y es el número que yo tengo, señora. No tiene que equivocarse, señora. Revise su número", zanja la niña.