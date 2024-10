Manda un directo mensaje a los que dicen que España es "un infierno fiscal"

Desde algunos creadores de contenido muy concreto se ha transmitido que España es "un infierno fiscal". Ahora, otro creador llamado René Soto, que ha salido en algunos programas de televisión como laSexta Xplica, ha respondido a aquellos que mantienen esta afirmación.

"No lo es", ha dicho sobre si España es un infierno fiscal. "Eso son datos. El gasto público no está en la media europea, la presión fiscal está por debajo de la media europea. No es real el cuento del infierno fiscal, lo dicen los inspectores de Hacienda", ha proseguido.

Ha añadido que el problema de España es que "hay mucho fraude": "He trabajado con nóminas, con impuesto de Sociedades, con trimestrales de IVA y lo veía. Y fraude sobre todo en el impuesto de Sociedades es heavy".

Para Soto, "está estudiado que a más renta más posibilidades de defraudar tiene". "En España está pensando para gravar a las rentas de trabajo y no tanto a la renta de capital, no tanto otro tipo de rentas".

El experto ha señalado que hay que modernizar el sistema para que realmente sea progresivo: "A más ganas más pagas, pero si a más ganas más pagas tienes más posibilidades de defraudar en la práctica no es tan progresivo. Que es un infierno fiscal lo descarto por completo".

"Es un robo de las clases más adineradas a la mayoría de la población que sí tiene que sostener el Estado y a más roben más impuestos habrá que subir a la clase media y trabajadora. Justamente ese es el problema, que no pagan todos por igual", ha finalizado.