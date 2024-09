Manu Tenorio se dirige directamente a Pablo Iglesias y este no tarda en responder: lo hace a su estilo

El cantante Manu Tenorio y el exvicepresidente del Gobierno y líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, han mantenido un intercambio de mensajes después de que el artista fuera tendencia en los últimos días.

Tenorio, según denunció en varios tuits, explicó que lleva "más de un año estoy lidiando con unos inquiocupas" y que hasta ahora no había encontrado "una manera eficaz de desalojarlos". "Ni dándoles tiempo ni llegando a un acuerdo. Nada no me dan ninguna opción devolverme el piso", añadió.

Desde que lo hiciera público, las noticias sobre este hecho no han dejado de circular y fue Iglesias el que pidió ayuda a los usuarios para contactar con los inquilinos y hacerles una entrevista en Canal Red. "No puede ser que en los medios solo tengan voz los propietarios", llegó a decir.

Tenorio, tras ver este tuit, se ha dirigido directamente a Iglesias pidiéndole también una invitación a su programa: "Si @PabloIglesias invitó a los que inquiocupas a que fueran a defender sus derechos ellos que abogan tanto por la igualdad, pues para ser iguales y predicar con el ejemplo LE EXIJO QUE ME INVITE TAMBIÉN A MI!!".

Además, el artista ha publicado otro mensaje en el que de nuevo le solicita que le lleve a su espacio: "@PabloIglesias Invítame a tu programa!".

El director de Canal Red le ha contestado preguntándole si "de verdad te vendrías a Canal Red a que te entrevistemos" junto al gif del momento de la película Matrix en el que Neo, el protagonista, tiene que elegir entre la pastilla roja y azul siendo la primera la que permite descubrir la verdad del mundo y la segunda la que le mantiene en una realidad artificial.