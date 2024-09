Manuel Vilas contesta de forma inapelable a los que dicen que en España se vivía mejor antes

El escritor Manuel Vilas ha ofrecido una entrevista publicada este sábado en El Español en la que ha contestado de forma inapelable a los que dicen que antes se vivía mejor en España.

"Qué sé yo, tampoco soy nada melancólico, nadie puede serlo. Si tú le dices a alguien que se vaya a vivir 30 años atrás, a 1994, ni dios quiere irse de aquí. Y ya a 1974 no te cuento", ha señalado.

Tras esta afirmación, le han preguntado por lo que dijo Ana Iris Simón en 2021, que aseguró que durante la época de sus padres se vivía mejor, y no ha dudado ni un segundo en dejar claro lo que piensa.

"No estoy de acuerdo, no pienso eso, no lo he pensado nunca. Eso es mentira. No vivíamos mejor antes. Mis padres se apañaron con lo que les tocó y fueron medio felices, pero el franquismo fue una puta mierda", ha señalado.

Manuel Vilas ha asegurado que sus padres "vivieron franquismo la mayor parte de su vida". "A ver qué nos parece lo nuestro dentro de 50 años, ¿no? A ver cómo se valora nuestra democracia. Igual no se valora con la alegría y la festividad y los aplausos de ahora", ha razonado.

"Igual ven nuestra democracia y no la tachan de democracia, sino de especie de embrión de la democracia. Mis padres pensaban que estaban viviendo en la vanguardia de la historia, porque en los 60 el desarrollismo fue brutal. Y era mentira, era mentira…", ha asegurado.