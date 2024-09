Marlène Mourreau provoca un aluvión de comentarios tras lo que ha dicho sobre Pedro Sánchez

La vedette Marlène Mourreau, que alcanzó gran popularidad en España en los años 90, está dando ahora mucho de que hablar en las redes sociales por un mensaje que ha publicado y en el que hace referencia al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Mourreau se ha quejado en sus stories de Instagram de que esa plataforma no le deja publicar una antigua portada de la revista Man en la que aparece ella misma debido a sus normas sobre "contenido sexualmente explícito o sugerente".

"Parece broma que una portada oficial de 1998 sea censurada en 2024 por Instagram", se ha quejado Mourreau. El lío se ha montado por el mensaje que la vedette ha publicado en otra red social, en este caso X.

"Estoy hasta el coño del puto #instagram !Me censuran una portada de 1998!?! En 2024!!!???", lamenta antes de estallar: "Vamos pa tras o el el gobierno feminazi del Perro Sánchez que me quieren dar por culo!?? #stopcensura no entiendo nada!? Y tú?".

En los comentarios, un usuario le hace ver: "Señora, esto no es cosa del gobierno, de Perroxanxe ni los perroflautas, sino del mandamás de las RRSS señor Musk. Envíele un burrofax, suerte". "Gracias", le ha respondido ella.

Otra persona dice: "Juntar peras con manzanas. Instagram es una empresa estadounidense en la que el gobierno no tiene nada que ver. Pero no desaprovecháis una oportunidad para demostrar la gilipollez que tenéis algunos/as".

Y otro, en el mismo sentido: "Sabe usted que, Instagram, junto con Facebook es propiedad de Mark Zuckerberg, empresario de USA y empresa de USA ( y RRSS) Y estas censuran acorde a normativa de dicho país. Ni Sánchez, ni feminazis tienen nada que ver".