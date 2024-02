Marta Etura se pronuncia y manda este mensaje a quienes han generado el movimiento Ituño vs. Etura

La actriz Marta Etura se ha pronunciado y ha respondido a todos aquellos que, en las últimas semanas, han contrapuesto algunas de sus ideas a las de Itziar Ituño, después de que esta participase en una marcha en favor de los derechos de los presos de ETA.

En una entrevista en El Mundo, a Etura le señalan que a menudo se la ha etiquetado como "actriz de derechas" y ella contesta asegurando que nunca se ha posicionado políticamente.

"Jamás he hablado a favor de un partido político, ni he militado de modo alguno. Simplemente, en las entrevistas he dado mi opinión personal como ciudadana igual que hacen muchos compañeros. Respeto las opiniones y tenemos que empezar a respetarnos más", ha señalado antes de avisar: "En su día ya di mi opinión y no voy a volver a darla. No quiero hablar de política".

Y luego le preguntan por ese movimiento generado en redes de "Etura vs. Ituño": "Yo defiendo la libertad y eso incluye que cada uno defienda lo que considere. También ella. He crecido en el País Vasco y sé lo que pasó. También sé que cada uno tiene sus circunstancias. Itziar tendrá las suyas y yo, las mías".

"Mi padre era empresario y he vivido que a los empresarios se les secuestraba y se les metía en un zulo por no querer pagar un dinero que iba a convertirte en cómplice de un atentado. He vivido que se pegaba un tiro en la nuca a una persona por pensar distinto a ti. Por supuesto que estoy absolutamente en contra de eso y de todo aquel que contribuyó a que sucediera. Yo y cualquier ser humano con dos dedos de frente. Lo he dicho y lo diré las veces que haga falta", ha subrayado.

Aunque en alguna ocasión en la entrevista repite que no quiere hablar de política, lo cierto es que Etura lamenta que a los políticos "lo que les interesa es asegurarse un dinero, un futuro y su propio poder".

"Esa es su lucha, no la gente. Y para eso vale todo, incluido pactar con los extremos, porque aquí todo el mundo habla de extrema derecha y nadie habla de extrema izquierda. En España, existen las dos y son igual de peligrosas", zanja.